İstanbul'a yeniden kar geliyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul haftalık hava durumu (13-20 Şubat)

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışlı hava doğu bölgelere çekildi. Peki bundan sonra hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul için yeniden kar uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak. İstanbul günlük, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahmini şöyle:

MGM'den alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün (13 Şubat 2025 Perşembe) hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yarın İstanbul'da hava açık. İstanbul cumartesi günü yağışlı havanın etkisine girecek. 17 ve 18 Şubat günleri ise hava soğumaya başlayacak.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava durumu şöyle:

14 Şubat Cuma: 3-10 derece (Az bulutlu, açık)

15 Şubat Cumartesi: 8-13 derece (Yağmurlu)

16 Şubat Pazar: 6-11 derece (Yağmurlu)

17 Şubat Pazartesi: 5-7 derece (Yağmurlu)

18 Şubat Salı: 4-6 derece (Yağmurlu)

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM'nin haftalık hava durumu raporuna göre ise, 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları düşecek. 20 Şubat Perşembe günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise, önümüzdeki günlerde belli olacak.