İSTANBUL'A YENİDEN YAĞIŞ GELİYOR! | 26-30 Mart 2026 İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul’da yeni hafta öncesi hava durumunu merak edenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. 26 Mart Perşembe günü parçalı bulutlu bir görünüm öne çıkarken, ardından gelen günlerde yağışlı hava yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor. Özellikle İstanbul 5 günlük hava durumu, İstanbul’a yağış geliyor mu ve İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak soruları, 26-30 Mart 2026 tarihleri için en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

MGM tarafından açıklanan 5 günlük tahmine göre İstanbul’da sıcaklıklar gün gün değişirken, hafta boyunca yağışın yeniden gündeme geleceği görülüyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle birlikte değerlendirildiğinde, özellikle cuma gününden itibaren daha yağışlı bir hava tablosu dikkat çekiyor. İşte 26-30 Mart 2026 İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine dair tüm detaylar.

26-30 MART 2026 İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu tahmini verilerine göre 26 Mart Perşembe günü kentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak 27 Mart Cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beş günlük tabloya bakıldığında, İstanbul’da yağışlı sistemin birkaç gün boyunca devam edeceği görülüyor.

Tarih Hadise En Düşük En Yüksek 26 Mart Perşembe Parçalı bulutlu 6°C 12°C 27 Mart Cuma Yağışlı 7°C 17°C 28 Mart Cumartesi Yağışlı 11°C 15°C 29 Mart Pazar Yağışlı 8°C 11°C 30 Mart Pazartesi Yağışlı 8°C 12°C

İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, 5 günlük tahminde net biçimde öne çıkıyor. Verilere göre kentte 26 Mart Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Yağış ise 27 Mart Cuma günü itibarıyla yeniden gündeme gelecek.

Bu nedenle özellikle hafta sonu planı yapanlar için cuma gününden itibaren güncel tahmini takip etmek önem taşıyor. Çünkü 27 Mart sonrasında cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde de yağışlı hava görünümü devam ediyor.

26 MART PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

26 Mart Perşembe günü İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilk gününde yağış görünmese de sıcaklıkların düşük seyretmesi dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilebilir.

27 MART CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

27 Mart Cuma günü İstanbul’da yağış yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Tahmine göre günün en düşük sıcaklığı 7 derece, en yüksek sıcaklığı ise 17 derece olacak.

Cuma günü sıcaklık değerlerindeki yükselişe rağmen yağışlı hava hadisesi öne çıkıyor. Bu durum, İstanbul’a yeniden yağış geliyor başlığını güçlendiren en önemli detaylardan biri oluyor.

28 MART CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

28 Mart Cumartesi günü de İstanbul’da yağışlı hava devam edecek. Cumartesi için tahmin edilen en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklık ise 15 derece olarak görülüyor.

Hafta sonunun ilk gününde sıcaklığın perşembe ve cuma gününe göre daha farklı bir aralıkta seyretmesi beklenirken, yağış ihtimali plan yapanlar için belirleyici olabilir.

29 MART PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

29 Mart Pazar günü İstanbul’da yine yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığı 8 derece, en yüksek sıcaklığı ise 11 derece olacak.

Pazar günü sıcaklık değerlerinin daha sınırlı bir aralıkta kalması, serin ve yağışlı bir gün beklentisini öne çıkarıyor. Bu nedenle açık hava planları yapacakların hava tahminini dikkate alması gerekiyor.

30 MART PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

30 Mart Pazartesi günü de İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahmine göre günün en düşük sıcaklığı 8 derece, en yüksek sıcaklığı ise 12 derece seviyesinde olacak.

Böylece 5 günlük tahminde cuma gününden pazartesi gününe kadar uzanan yağışlı bir hava görünümü dikkat çekiyor. Haftanın son iş gününe yaklaşırken yağışlı sistemin sürmesi, yeni hafta başlangıcında da İstanbul’da hava durumunun yakından takip edilmesine neden oluyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNDA ÖNE ÇIKANLAR

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava nasıl olacak sorusuna 26-30 Mart 2026 dönemi için verilen tahmin, açık bir tablo sunuyor. İlk gün parçalı bulutlu bir hava öne çıkarken, sonraki günlerde yağışın yeniden kente döneceği anlaşılıyor.

Sıcaklıklar ise 6 derece ile 17 derece arasında değişiyor. En yüksek sıcaklık 27 Mart Cuma günü 17 derece olarak görülürken, en düşük sıcaklık 26 Mart Perşembe günü 6 derece seviyesinde tahmin ediliyor.

İstanbul’a yağış geliyor mu?

Evet, paylaşılan 5 günlük tahmine göre İstanbul’da 27 Mart Cuma gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak?

Yağışın 27 Mart Cuma günü başlaması bekleniyor.

26 Mart 2026 Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

26 Mart Perşembe günü İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak.

27 Mart 2026 Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Cuma günü İstanbul’da yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 7 ile 17 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak?

28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerinde İstanbul’da yağışlı hava bekleniyor.

İstanbul’da en yüksek sıcaklık kaç derece olacak?

5 günlük tahmine göre en yüksek sıcaklık 27 Mart Cuma günü 17 derece olacak.

İstanbul’da en düşük sıcaklık kaç derece olacak?

5 günlük tahmine göre en düşük sıcaklık 26 Mart Perşembe günü 6 derece olarak görülüyor.

Beş günlük tahmin boyunca sıcaklıklar 6 ila 17 derece arasında değişirken, özellikle cuma gününden pazartesi gününe kadar uzanan yağışlı hava görünümü dikkat çekiyor. Bu nedenle İstanbul 5 günlük hava durumu, İstanbul hava durumu tahmini ve İstanbul’da hava nasıl olacak sorularının yanıtı olarak bu tablo, önümüzdeki günler için önemli bir rehber sunuyor.