İstanbul'a yeniden yağmur geliyor: | Günlük ve 5 Günlük Hava Durumu (27-31 Ekim 2025)

İstanbul yeni haftaya yağışla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 27 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak yağışlar kenti etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları hafta boyunca kademeli olarak düşerken, İstanbul hava durumu yeniden sonbahar havasına dönecek. İşte İstanbul saatlik hava tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU (27 EKİM PAZARTESİ)

Yeni haftanın ilk günü sabah saatlerinde rüzgâr etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar devam ederken sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek.

Saat Aralığı Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) 09.00 - 12.00 Rüzgarlı 22 12.00 - 15.00 Gök gürültülü sağanak yağış 25 15.00 - 18.00 Gök gürültülü sağanak yağış 18 18.00 - 21.00 Gök gürültülü sağanak yağış 16 21.00 - 24.00 Sağanak yağış 15

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (MGM VERİLERİ)

İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Ekim Pazartesi günü başlayan yağışlı hava salı günü hafifleyerek devam edecek. Hafta ortasında bulutlar yerini güneşe bırakacak ancak sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmeyecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminleri:

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 27 Ekim Pazartesi Gök gürültülü sağanak yağış 17 25 28 Ekim Salı Sağanak yağış 13 21 29 Ekim Çarşamba Parçalı bulutlu 12 18 30 Ekim Perşembe Parçalı bulutlu 11 19 31 Ekim Cuma Az bulutlu 14 18

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta başında etkili olan yağmur ve rüzgârın ardından İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek. Salı günü yağışın etkisi azalırken, çarşamba gününden itibaren şehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonuna doğru ise serin, sonbahar normallerinde bir hava bekleniyor.

Yağış ne kadar sürecek?

MGM verilerine göre yağışlar salı gününe kadar aralıklarla sürecek. Çarşamba gününden itibaren bulutlar dağılacak ve güneş yüzünü gösterecek.