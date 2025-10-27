İstanbul'a yeniden yağmur geliyor: | Günlük ve 5 Günlük Hava Durumu (27-31 Ekim 2025)
İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek ve sıcaklıklar nasıl etkilenecek? MGM verilerine göre bu hafta İstanbul’da hangi günler güneşli geçecek? Hafta sonuna doğru hava tekrar ısınacak mı, yoksa serin sonbahar devam mı edecek? Tüm detaylar haberimizde.
İstanbul yeni haftaya yağışla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 27 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak yağışlar kenti etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları hafta boyunca kademeli olarak düşerken, İstanbul hava durumu yeniden sonbahar havasına dönecek. İşte İstanbul saatlik hava tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu.
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU (27 EKİM PAZARTESİ)
Yeni haftanın ilk günü sabah saatlerinde rüzgâr etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar devam ederken sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek.
|Saat Aralığı
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|09.00 - 12.00
|Rüzgarlı
|22
|12.00 - 15.00
|Gök gürültülü sağanak yağış
|25
|15.00 - 18.00
|Gök gürültülü sağanak yağış
|18
|18.00 - 21.00
|Gök gürültülü sağanak yağış
|16
|21.00 - 24.00
|Sağanak yağış
|15
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (MGM VERİLERİ)
İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Ekim Pazartesi günü başlayan yağışlı hava salı günü hafifleyerek devam edecek. Hafta ortasında bulutlar yerini güneşe bırakacak ancak sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmeyecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminleri:
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|27 Ekim Pazartesi
|Gök gürültülü sağanak yağış
|17
|25
|28 Ekim Salı
|Sağanak yağış
|13
|21
|29 Ekim Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|12
|18
|30 Ekim Perşembe
|Parçalı bulutlu
|11
|19
|31 Ekim Cuma
|Az bulutlu
|14
|18
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Hafta başında etkili olan yağmur ve rüzgârın ardından İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek. Salı günü yağışın etkisi azalırken, çarşamba gününden itibaren şehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonuna doğru ise serin, sonbahar normallerinde bir hava bekleniyor.
Yağış ne kadar sürecek?
MGM verilerine göre yağışlar salı gününe kadar aralıklarla sürecek. Çarşamba gününden itibaren bulutlar dağılacak ve güneş yüzünü gösterecek.