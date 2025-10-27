Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'a yeniden yağmur geliyor: | Günlük ve 5 Günlük Hava Durumu (27-31 Ekim 2025)

İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek ve sıcaklıklar nasıl etkilenecek? MGM verilerine göre bu hafta İstanbul’da hangi günler güneşli geçecek? Hafta sonuna doğru hava tekrar ısınacak mı, yoksa serin sonbahar devam mı edecek? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 27.10.2025 12:31
  • Giriş: 27.10.2025 12:31
  • Güncelleme: 27.10.2025 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'a yeniden yağmur geliyor: | Günlük ve 5 Günlük Hava Durumu (27-31 Ekim 2025)
Foto: Depophotos

İstanbul yeni haftaya yağışla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 27 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak yağışlar kenti etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları hafta boyunca kademeli olarak düşerken, İstanbul hava durumu yeniden sonbahar havasına dönecek. İşte İstanbul saatlik hava tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU (27 EKİM PAZARTESİ)

Yeni haftanın ilk günü sabah saatlerinde rüzgâr etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar devam ederken sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek.

Saat AralığıBeklenen HadiseSıcaklık (°C)
09.00 - 12.00Rüzgarlı22
12.00 - 15.00Gök gürültülü sağanak yağış25
15.00 - 18.00Gök gürültülü sağanak yağış18
18.00 - 21.00Gök gürültülü sağanak yağış16
21.00 - 24.00Sağanak yağış15

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (MGM VERİLERİ)

İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine göre, 27 Ekim Pazartesi günü başlayan yağışlı hava salı günü hafifleyerek devam edecek. Hafta ortasında bulutlar yerini güneşe bırakacak ancak sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmeyecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminleri:

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
27 Ekim PazartesiGök gürültülü sağanak yağış1725
28 Ekim SalıSağanak yağış1321
29 Ekim ÇarşambaParçalı bulutlu1218
30 Ekim PerşembeParçalı bulutlu1119
31 Ekim CumaAz bulutlu1418

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta başında etkili olan yağmur ve rüzgârın ardından İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek. Salı günü yağışın etkisi azalırken, çarşamba gününden itibaren şehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonuna doğru ise serin, sonbahar normallerinde bir hava bekleniyor.

Yağış ne kadar sürecek?

MGM verilerine göre yağışlar salı gününe kadar aralıklarla sürecek. Çarşamba gününden itibaren bulutlar dağılacak ve güneş yüzünü gösterecek.

BirGün'e Abone Ol