İstanbul abluka altında: Metro, vapur ve yollar kapatıldı

Türkiye 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanırken İstanbul'da Valilik tarafından açıklanan yasaklar gece yarısı uygulamaya koyulmaya başlandı.

Taksim Meydanı adeta erişilemez hale getirildi. Başta M2 metro hattı olmak üzere kritik tüm ulaşım ağları devre dışı bırakılırken, şehrin ana arterlerine binlerce polis bariyeri yerleştirildi.

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak ikinci bir duyuruya 05.00 itibarıyla ulaşıma, Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları işletmeye kapatıldı.

VAPURLARIN, MOTORLARIN AVRUPA YAKASINA YOLCU TAŞIMASI YASAKLANDI

İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması yasaklandı.

Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına izin verilmemesi istendi. Çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması talimatı verildi. ​Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi istendi.

İstanbul Valiliği'nin 02.30 sıralarında duyurduğu "1 Mayıs Güvenlik Tedbirleri ve Kapatılacak Yollar" başlıklı açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün İstanbul’da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerimiz 7/24 çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu doğrultuda devam eden ‘Sanal Devriye’ çalışmaları sırasında, çeşitli marjinal grupların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bu yıl da bahane ederek sosyal medya mecralarında yasa dışı eylem çağrıları yaptığı tespit edilmiştir.

İstanbul Valiliği olarak, İstanbul’umuzun huzurunu korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve yasa dışı eylemlere mahal vermemek için ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C, 11/H ve ilgili maddelerinden doğan yükümlülükler gereğince bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız. Bu tedbirler şu şekilde sıralanmaktadır:

"ÇÖP KONTEYNIRLARININ KALDIRILMASI...."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca (01 Mayıs 2026 Saat 05.00):

- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, alanın steril hale getirilmesi bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

- İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2026 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

- Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca; (İETT – İSPARK – METRO A.Ş.)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy İlçesi’nde alınacak tedbirler kapsamında; 01.05.2026 Cuma günü saat 05.00 itibariyle Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Sögütlüçeşme Caddesi, General Asim Gündüz Caddesi arasında kalan Tramvay yolunun kapatılması, Kavak İskele Caddesi’nden itibaren Tıbbiye Caddesi, Rıhtım Caddesi, Sögütlüçeşme Caddesi ve Faikbey Sokaktan itibaren Kurbağalıdere Caddesinin İETT otobüsleri ve minibüs hatlarının kullanımına kapatılması, Rıhtım Sokak üzerinde bulunan İspark Otopark alanının, Kadıköy Sahil Açık Otoparkının ve Kuşdili Açık Otoparkının boşaltılarak Emniyet araçlarının park edebilmesi için sivil araç alınmaması,

Beyoğlu ilçesinde Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Tersane Caddesi, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete Caddeleri ile Şişliilçesinde Taşkışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydani ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantına kadar olan geliş-gidiş güzergâhlarda 30.04.2026 Cuma günü saat 20.00’dan 02.05.2026 saat 07.00’a kadar belirtilen caddeler üzerinde bulunan İspark alanlarına park yapılmaması ve gerekli tahliyelerin yapılması,

01.05.2026 Cuma günü saat 05.00 itibariyle 2 (iki) adet ışıklı levhanın O-1 Kuzey Yol Mecidiyeköy Ayrımları ve O-1 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımlarında kullanılmak üzere araç sürücüleriyle birlikte Çevreyolları Ekipler Amirliğine görevlendirilmesi,

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nca;

Saat 05.00 itibariyle yeteri sayıda çekici aracın, Kadıköy, Kartal, Şişli ve Beyoğlu ilçelerindeki ekipler amirliğine sürücüleriyle birlikte görevlendirilmesi,

Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması,

"TAKSİM, ŞİŞHANE VE OSMANBEY METRO DURAKLARININ DURAKLARININ SEFERE KAPATILMASI..."

İETT Genel Müdürlüğü- Metro A.Ş.;

01ayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren tedbirler bitimine kadar;

-Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

1 Mayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren;

1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması, Mecidiyeköy Metro İstasyonun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- T3 Kadıköy – Moda Tramvay Hattının seferlere kapatılması,

İdo A.Ş ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınması, –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç (Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih İlçelerinde bulunan iskelelere) taşınmaması,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

(İSPARK Tic. A.Ş.);

1 Mayıs 2026 günü;

-Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,

İtfaiye Daire Başkanlığınca;

1 Mayıs 2026 günü,

- Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda itfaiye aracının belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

​Zabıta Daire Başkanlığı;

1 Mayıs 2026 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibinin görevlendirilmesi,

İstanbul Liman Başkanlığınca;

1 Mayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin,

1 Mayıs 2026 günü saat 05.00’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınması, –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç (Beşiktaş-Beyoğlu-Fatih İlçelerinde bulunan iskelelere) taşınmaması,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinenin kurularak gerekli görev planlamasının yapılması,

İl Sağlık Müdürlüğünce;

​İl Sağlık Müdürlüğü’nce; 1 Mayıs 2026 günü ekli tabloda belirten saatlerde ekteki tabloda belirtilen sayıda ambulansın belirtilen yerlerde sağlık personeli (Doktor ve Hemşire) ile birlikte görevlendirilmesini,

​Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy, Kartal ve yakın çevredeki hastanelerin başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması,

​Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binaları nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi.

1 Mayıs Günü, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

BEYOĞLU İLÇESİ

(KAPAMA SAATİ 05: 00 – PROGRAM BİTİMİ)

KAPANACAK YOLLAR

1. İstiklal Caddesi

2. Sıraselviler Caddesi

3. İnönü Caddesi

4. Mete Caddesi

5. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

6. Boğazkesen Caddesi

7. Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim Ayrımlarından İtibaren)

8. Atıf Yılmaz Caddesi

9. Turancı Başı Caddesi

10. Hamalbaşı Caddesi

11. Kamer Hatun Caddesi

12. Yeni Çarşı Caddesi

13. Meşrutiyet Caddesi

14. Bostanbaşı Caddesi

15. İlk Belediye Caddesi

16. Hayriye Caddesi

17. Asmalı Mescit Caddesi

18. Cihangir Caddesi

19. Tak-ı Zafer Caddesi

20. Abdülhak Hamit Caddesi

21. Galip Dede Caddesi

22. Asker Ocağı Caddesi

23. Taşkışla Caddesi

24. Zambak Sokak

25. Meşelik Sokak

26. Mis Sokak

27. Billurcu Sokak

28. Balo Sokak

29. Sadri Alışık Sokak

30. Akarsu Yokuşu Sokak

31. Defterdar Yokuşu Sokak

32. Kazancı Yokuşu Sokak

33. Kumbaracı Yokuşu Sokak

34. Osmanlı Sokak

35. Dünya Sağlık Sokak

36. Selime Hatun Cami Sokak

37. Çiftevav Sokak

38. Akyol Sokak

39. Halas Sokak

40. Nuri Ziya Sokak

41. Miralay Şefikbey Sokak

42. Tarlabaşı Bulvarı,

43. Refik Saydan Caddesi

44. Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü

45. Dolapdere Taksim Caddesi

46. Sakızağacı Caddesi

47. Çukur Sokak

48. Peşkirci Sokak

49. Demirbaş Sokak

50. Kalyoncu Kulluğu Caddesi

51. Ömer Hayyam Caddesi

52. Aynalı Çeşme Caddesi

53. Tepebaşı Caddesi

54. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti

55. Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti

56. Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar

57. Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Tarlabaşı Bulvarı

2. Refik Saydam Caddesi

3. Meclis-i Mebusan Caddesi

4. Tersane Caddesi

5. Barbaros Bulvarı

6. Cumhuriyet Caddesi

7. Yedikuyular Caddesi

8. Irmak Caddesi

9. Piyalepaşa Bulvarı

10. Bülent Demir Caddesi

11. Bahriye Caddesi

12. Fişekhane Deresi Caddesi

13. Dereboyu Caddesi

14. Melek Sokak

15. Evliya Çelebi Caddesi

16. Piyalepaşa Bulvarı

17. Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti)

18. Akağalar Caddesi

19. Kurtuluş Caddesi

KADIKÖY İLÇESİ

(KAPAMA SAATİ 05: 00 – PROGRAM BİTİMİ)

KAPANACAK YOLLAR

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Tıbbiye Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Bütün Yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım Caddesi Arasında Kalan Rıhtım Caddesi veBu Caddeye Çıkan Bütün Yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi- Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Bütün Yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kurbağalıdere Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Bütün Yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi- Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Bütün Yollar

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL İLÇESİ

(KAPAMA SAATİ 11: 00 – PROGRAM BİTİMİ)

KAPANACAK YOLLAR

1. Savarona Caddesi (Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Hükümet Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

2. Hükümet Caddesi (Kartal Baba Alt Geçidi ile Savarona Caddesi Arasında Kalan Kısım)

ALTERNATİF YOLLAR

1. Turgut Özal Bulvarı

2. Egemenlik Bulvarı

3. Neyzen Tevfik Caddesi

4. Üsküdar Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ

(KAPAMA SAATİ 05: 00 – PROGRAM BİTİMİ)

KAPANACAK YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım)

2. Merkez Caddesi

3. Halaskargazi Caddesi

4. 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım)

5. Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım)

6. Bahçeler Sokak

7. Garaj Sokak

8. Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler Sokak Arasında Kalan Kısım)

ALTERNATİF YOLLAR

1. Ortaklar Caddesi

2. Abidei Hürriyet Caddesi

3. Mevlüt Pehlivan Sokak

4. Vali Konağı Caddesi

5. Hakkı Yeten Caddesi

6. Dolapdere Caddesi

7. Darülaceze Caddesi

8. Hrant Dink Sokak

9. Ebe Kızı Sokak

10. İzzet Paşa Sokak

11. Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey Kavşak Arasında Kalan Kısım)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ

Beşiktaş İlçesinde muhtelif cadde ve sokaklar, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacaktır."