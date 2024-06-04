İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe sevk edilen şahıs intihar etti

İstanbul Adliyesi'nde, ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 36 yaşında Z.T, binanın 6. katından atlayarak intihar etti.



İstanbul'da Adalet Sarayı’nda bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını öğrenmesinin ardından 6. kattan aşağı atarak intihar etti.

Z.T (36) isimli şahıs hakkında, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan soruşturma yürütüldü.

Z.T, yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine Z.T, Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D 2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve aşağı atladı.

6. kattan eksi 2’ye düşen Z.T hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme yapıldı.