İstanbul akın akın Saraçhane'de buluştu: "Kurtuluş yok tek başına!"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde on binlerce yurttaş tüm engellemelere rağmen Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi ve Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Ancak başta İstanbul Üniversitesi önünde bir araya gelen on binlerce üniversiteli olmak üzere, kentin çeşitli yerlerinde bir araya gelen yurttaşlar Saraçhane Meydanı'nda buluştu.

"ODTÜ'YE SELAM, DİRENİŞE DEVAM"

Saraçhane'de bekleyen halk çeşitli sloganlar atıyor. ODTÜ'deki gösterilerin engellenmesi ve polis müdahalesi nedeniyle Saraçhane'de toplananlar "ODTÜ'ye selam, direnişe devam" sloganı attı.