İstanbul- AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Ekim ayı itibari ile Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında bulunurken, bu gece yarısı itibari ile İstanbul'un yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile 23 derece civarında seyreden sıcaklıkların bu gece itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte 6 ile 8 serece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ SAĞANAK

Gece saatlerden itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakasında kuvvetleneceği, akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörüldü.

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca İstanbul'da etkili olması beklenirken kuvvetli lodos ile beraber aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altına inerek 14 ile 18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. (DHA)