İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. hakkında bilinmesi gerekenler

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin adı bugün yapılan operasyonla gündeme geldi. Şirket kamuoyunda çok yer etmese de Tüpraş ve ve Ford Otosan gibi şirketlerle birlikte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ sahibi Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen Esen'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 21 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kurdukları organizasyonla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları, sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları ifade edildi.

İŞLENMİŞ GİBİ GÖSTERİP YÜZDE 3 DEVLET DESTEĞİ

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı, bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 5. SANAYİ KURULUŞU

İstanbul Altın Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) listesine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu listesinde beşinci sırada yer alıyor.

İSO'nun 2024 için hazırladığı "Türkiye'nin En büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde TÜPRAŞ, Ford Otomotiv Sanayi, Star Rafineri ve Toyoto Otomotiv Sanayi'nin ardından İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin adı geliyor.

İSO'da yer alan listeye göre, şirket 2025 yılında 77.8 milyon lira kâr etti. Şirketin 244 çalışanı bulunuyor.

Şirket net satışlardan ise 230 milyar liraya yakın kâr elde etti.

YÖNETİM KURULU'NDA AKP'Lİ İSİM

Şirketin yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Esen, Başkan Vekili Erkan Halaç ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak H. İbrahim Selcen ve Prof. Dr. İrfan Gündüz yer alıyor.

TBMM 21., 22. ve 23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olan İrfan Gündüz, İbn Haldun Ünivesitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor.

Bu arada üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan.

AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLAR

Şirketin çeşitli yıllarda mücevher sektörü dalında ihracat şampiyonu olup ödüllerini AKP isimler Mehmet Nuri Ersoy, Ali Yerlikaya, Nihat Zeybekci ve Ruhsar Pekcan'ın da aralarında bulunduğu isimlerden alması da dikkat çekti.

Bunlarla birlikte AKP'li bakanların ziyaret fotoğrafları da şirketin web sitesindeki fotogaleri bölümünde yer alıyor.