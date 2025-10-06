İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

23 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddia edildi.

Açıklamada şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.