İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 20'si hakkında tutuklama istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilenler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltındakilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

ANKA'nın aktardığına göre, savcılık, 20 kişiyi tutuklama, 2 kişiyi de adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Bir şüpheli ise Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bilgilere göre, savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma, "soruşturmaya konu kişi ve tüzel kişilerin devletin sunmuş olduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği, şirketlerin ithal ettiği, şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği, kazanmış olduğu dövize Merkez Bankası tarafından yayınlanan talimat üzerine yüzde 3 devlet desteği aldığı, yapılan bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devletin sistematik olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edilmesi üzerine nitelikli dolandırıcılık ve örgüte üye olma" suçlarından yürütüldü.