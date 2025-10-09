İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 23 kişi adliyede
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne götürülenlerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilenler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Gözaltındakilerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.
Soruşturma kapsamında İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram AltınKıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.
Bu şirketler üzerinden "kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alarak, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları" belirtilen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 kişi belirlenmişti.
Söz konusu kişiler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 6 Ekim'de İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 2 kişi daha yakalanmıştı.
