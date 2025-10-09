İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 23 kişi adliyede

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilenler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltındakilerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.