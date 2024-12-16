İstanbul, Ankara, İzmir… CHP’li 6 belediyenin hesaplarına bloke konuldu!

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

Haciz işlemi uygulanan belediyeler; İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi oldu.

Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL SGK borcu olduğu ifade edildi.

ERDOĞAN, 'SİLKELEME' TALİMATI VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini silkeleyin talimatı' vermişti.

Ardından Erdoğan'ın 'talimat' vermesine cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hadi silkeleyin bakalım" diye yanıt vermişti.