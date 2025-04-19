'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te yayında

Yeni Netflix dizisi 'İstanbul Ansiklopedisi' yayınlandı.

8 bölümlük mini dizinin senaryosu ve yönetmenliğinde "Tereddüt Çizgisi" ve "İki Şafak Arasında" filmleriyle uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Selman Nacar’ın imzası bulunuyor.

'İstanbul Ansiklopedisi', farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde yetişmiş, istekleri, sırları, yalanları bambaşka olan ve birçok zıtlıklar barındıran Nesrin ile Zehra’nın hikayesine odaklanıyor.

'İstanbul Ansiklopedisi'nde Doktor Nesrin karakterine Canan Ergüder, Zehra karakterine ise Helin Kandemir hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler de yer alıyor.