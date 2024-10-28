İstanbul Arabesque Project'ten yeni şarkı: Yastayım

Türkiye’nin orijinal müzik gruplarından İstanbul Arabesque Project, sözü ve müziği kendilerine ait olan "Yastayım" şarkısıyla müzikseverler ile buluşuyor.

Sözü ve müziği grubun davulcusu - kurucusu Barbaros Akbulut’a ait olan ‘Yastayım’ isimli eserde, gitarda Özer Kırçak, klarnette Hüseyin Pulant, klavyede Mehmet Can Kabacıoğlu, bas gitarda Şafak Öztürk, mix & mastering’de Burak Tanyolaç imzası bulunuyor.

Şarkının sözleri, içsel yolculuklar, özlem ve kaybolan aşklar gibi evrensel temalar etrafında şekillenirken; grup müziğinde rock ve arabesk motiflerini harmanlıyor.