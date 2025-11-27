İstanbul Arkeoloji Müzeleri: Giriş Ücreti, Ziyaret Saatleri, Tarihi ve Eşsiz Koleksiyonlar (2025 Güncel)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihin derinliklerine açılan benzersiz bir yolculuk sunar. Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en zengin arkeolojik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan bu müzeler kompleksi, antik çağlardan Osmanlı’ya kadar uzanan geniş bir kültürel mirası gözler önüne serer. İstanbul’un tam kalbinde, Gülhane ve Topkapı Sarayı’nın hemen yanı başında yer alan bu müzeler; tarihe, sanata ve arkeolojiye ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir duraktır. İşte İstanbul Arkeoloji Müzeleri hakkında bilmeniz gereken her şey!

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ NEREDE VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ana yapıdan oluşur. Türkiye’nin ilk müzesi olarak kabul edilen kompleks, Osman Hamdi Bey’in öncülüğünde 1869 yılında Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla kurulmuş, Aya İrini’deki arkeolojik eserlerle temelleri atılmıştır.

Bugün müzede, imparatorluk topraklarından getirilen ve farklı uygarlıklara ait bir milyona yakın eser sergilenmektedir. Antik heykeller, çiniler, Mısır eserleri, Kadeş Anlaşması, İskender Lahdi gibi dünya tarihine ışık tutan eserler burada yer alır.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ GİRİŞ ÜCRETİ 2025

2025 yılı itibarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri giriş ücreti 340 TL’dir. Müzekart sahipleri müzeye ücretsiz giriş yapabilir.

Giriş Bilgisi Detay 2025 Giriş Ücreti 340 TL Müzekart Geçerli mi? Evet Sesli Rehber Hizmeti Var Adres Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane, İstanbul

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ 2025

Yaz Dönemi (Salı - Pazar): 09.00 - 19.00

09.00 - 19.00 Kış Dönemi (Salı - Pazar): 09.00 - 17.00

09.00 - 17.00 Pazartesi Günleri: Müze kapalıdır.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ’NİN TARİHÇESİ

Osmanlı’da tarihi eser toplama merakı Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanır. Ancak müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı, 1869 yılında Müze-i Hümayunun kurulmasıyla başlar. Aya İrini’de toplanan eserler zamanla çoğalınca, 1472 yılında inşa edilen Çinili Köşk restore edilerek müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmıştır.

Osman Hamdi Bey ve Türk Müzeciliğinin Altın Çağı

1881 yılında müze müdürlüğüne atanan Osman Hamdi Bey, Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başlatmıştır. Nemrud Dağı, Myrina, Kyme ve Aiolis bölgelerinde kazılar yürütmüş, özellikle 1887-1888 yıllarında Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılar sonucunda İskender Lahdi, Likya Lahdi, Tabnit Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gibi dünyanın en ünlü lahitlerini İstanbul’a getirmiştir.

Arkeoloji Müzesi ve Neo-Klasik Mimari

Arkeoloji Müzesi, dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biridir. Neo-Klasik mimarinin İstanbul’daki en görkemli örneklerinden olan bu yapı, Alexander Vallaury tarafından tasarlanmış ve 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Eski Şark Eserleri Müzesi

1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi-i Nefise Mektebi) olarak inşa ettirilen bina, daha sonra Eski Şark Eserleri Müzesi olarak düzenlenmiştir. Burada Mezopotamya, Anadolu ve Mısır medeniyetlerine ait eserler sergilenir.

Çinili Köşk Müzesi

Miladi 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Çinili Köşk, İstanbul’un en eski Osmanlı sivil mimari örneklerinden biridir. Günümüzde Türk çini ve seramik eserlerinin sergilendiği etkileyici bir müzedir.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ'NDE GÖRÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ ESERLER

İskender Lahdi

Tabnit Lahdi

Ağlayan Kadınlar Lahdi

Likya Lahdi

Kadeş Barış Antlaşması

Antik Çağ Heykelleri

Mısır Eski Eserleri

İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar?

2025 yılı itibarıyla giriş ücreti 340 TL’dir. MüzeKart ile ücretsiz giriş yapılabilir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Pazartesi açık mı?

Hayır, müze Pazartesi günleri kapalıdır.

Müzede hangi önemli eserler sergileniyor?

İskender Lahdi, Likya Lahdi, Kadeş Anlaşması, Tabnit Lahdi gibi dünya tarihini değiştiren eserler burada sergilenir.

Sesli rehberlik hizmeti var mı?

Evet, sesli rehberlik hizmeti ziyaretçilere sunulmaktadır.

Müzeler hangi üç birimden oluşur?

Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi’nden oluşur.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği bir mekân değil, aynı zamanda medeniyetlerin hikâyesini anlatan bir kültür merkezidir. Osman Hamdi Bey’in öncülüğünde başlayan bu yolculuk, bugün dünya çapında bir arkeoloji hazinesi olarak varlığını sürdürüyor. Eğer tarihe, sanata ve kültüre ilgi duyuyorsanız, bu eşsiz müzeler kompleksini mutlaka ziyaret etmelisiniz.