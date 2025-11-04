İstanbul - Arnavutköy'de iş makinesi alev alev yandı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de inşaat alanında bulunan bir iş makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Deliklikaya Mahallesi Günalan Caddesi'nde bulunan inşaattaki iş makinesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş makinesinin tamamını sardı. Yangını gören inşaat çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine geken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi.(DHA)