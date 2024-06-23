İstanbul-Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren genci cankurtaranlar kurtardı

Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren genç dalgalara kapıldı. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Kaymakamlığı'nın hafta sonu Karaburun Sahili'nde denize girilmesini yasaklamasına rağmen, denize giren bir kişi dalgalara kapıldı. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibinin son anda fark ettiği vatandaş denizden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.