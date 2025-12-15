İstanbul - Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Arnavutköy - Habipler Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı yönünde seyir halindeki 41 BAV 584, 34 RIB 56, 09 AER 422 ile bir minibüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda tek şerit trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü. (DHA)