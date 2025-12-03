İstanbul- Ataşehir'de aracına çarpan otomobilin sürücüsünü tekme tokat darbetti

İsa ALMAÇAYIR- Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de park halindeki bir otomobilin sürücüsü bulunduğu yerden çıkmaya çalışırken arkasındaki cipe çarptı. Cip sürücüsü otomobil sürücüsünü tekme tokat darbetti. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin sürücüsü olduğu yerden çıkış yapmaya çalıştığı sırada arkasındaki cipe çarptı. Cip sürücüsü aracından inerek otomobilin yanına gitti. Otomobilin sürücüsü de aracından indi. Cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü hiç dinlemeden vurmaya başladı. Cip sürücüsünün diğer sürücüyü tekme tokat darbettiği anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.