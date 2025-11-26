İstanbul- Ataşehir’de otomobil park halindeki 3 araca çarptı; kaza kamerada / Ek güvenlik kamerası

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 otomobile çarparak takla attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 1030 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hızla caddeden yan yola giren 41 ARD 120 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki 3 otomobile çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 41 ARD 120 plakalı otomobilin caddeden yan yola girdiği sırada park halinde olan otomobillere çarparak takla attığı anlar yer alıyor.