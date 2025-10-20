İstanbul- Ataşehir’de panelvanla çarpışan cip takla attı

Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA)–Ataşehir'de panelvanla çarpışarak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde olan H.H. yönetimindeki 34 NES 743 plakalı cip, 16. Sokak'tan çıkan İ.B. idaresindeki 77 ABN 001 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazanın etkisiyle takla atan cip sürücüsü H.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)