İstanbul - Ataşehir’de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı yaya öldü

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – ATAŞEHİR Kozyatağı TEM Bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Zekeriya Ürdem’e otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ürdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Kasım Pazar günü saat 07.00 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen Sezgin A.’nın kullandığı 06 DMB 709 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Ürdem’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ürdem yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Ağır yaralanan Ürdem, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Ürdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sezgin A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.