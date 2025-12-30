“İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği” paylaşımlarına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırının faillerinin serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin haberin 1 yıl sonra yeniden gündem olması üzerine paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırının failinin tahliye edildiği yönünde gerçeğe aykırı bilgilerin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği savunularak, bu paylaşımların kamuoyunda infial yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının asli planlayıcısı ve organizatörü olduğu belirtilen Djamal Slimani’nin tutukluluk halinin sürdüğü, sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen hüküm kapsamında 2 bin 103 yıl 32 ay hapis cezası bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Savcılık, "yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadeleye yönelik hassasiyeti zedeleyen paylaşımlar" nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gerekli talimatların verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

IŞİD üyesi üç kişinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası yapılan yargılamada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2018’de davada karar vermişti. Buna göre tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Dizlek, Djamal Slimani, Eyüp Demir ve Halil Dursun, “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, aynı sanıklar ayrıca 45 kişiyi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan da 45’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme, bu sanıklara ayrıca 42 kişiyi “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplam 2 bin 202 yıl, 45 kez “mala zarar verme” suçundan da 402 yıl hapis cezası vermişti. Söz konusu 6 sanık, toplamda 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası almıştı.

Aralık 2024'te, IŞİD üyesi üç kişinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği bombalı saldırıda verilen kararların temyiz incelemesinin tamamlandığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Halil Dursun, Eyüp Demir ve Ahmet Dizlek hakkında verilen 46’şar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozarak tahliye kararı aldığına yönelik haberler gündeme oturmuştu. Terör örgütü üyeliğinden ceza alan tutuklu sanık Seyhun Ali Akçay'ın da serbest bırakıldığı haberlere yansımıştı. Dava kapsamında tutuklu tek sanık ise Djamal Slimani kalmıştı.

Dün IŞİD'e yönelik Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda 3 polisin yaşamını yitirmesinin ardından, havalimanı saldırısı davasında tahliye edildiği belirtilen IŞİD'ciler yeniden gündem olmuştu.