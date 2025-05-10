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İstanbul- Avcılar'da araç satışı sırasında silahlı kavga: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 12:59
  • Giriş: 10.05.2025 12:59
  • Güncelleme: 10.05.2025 12:59
Kaynak: DHA
İstanbul- Avcılar'da araç satışı sırasında silahlı kavga: 1 ölü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da araç alım-satımı sırasında anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Resul Tire (40) silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar'da oturan Resul Tire ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Resul Tire ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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