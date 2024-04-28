İstanbul-Avcılar'da iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Avcılar'da Bahçeşehir-Esenyurt Yan Yol'da aynı yönde ilerleyen iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu, Bahçeşehir-Esenyurt Yan Yol'da Yeşilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Altınşehir istikametinde ilerleyen 06 HYF 57 plakalı hafif ticari araç, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda aynı istikametteki 06 AEE 144 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.