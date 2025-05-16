İstanbul- Avcılar'da kargo aracıyla motosiklet çarpıştı

İhsan DÖRTKARDEŞ- Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir kargo aracı ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketine ait 57 AAE 912 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 34 DBM 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise aracından inerek yaralıya yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.