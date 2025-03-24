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İstanbul- Avcılar'da takla atan otomobildeki 4 kişinin kurtarılma anları kamera

Ajans Haberleri
  • 24.03.2025 11:48
  • Giriş: 24.03.2025 11:48
  • Güncelleme: 24.03.2025 11:48
Kaynak: DHA
İstanbul- Avcılar'da takla atan otomobildeki 4 kişinin kurtarılma anları kamera

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtarılırken o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Mart saat 03.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolun Beylikdüzü istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp takla attı. Bu sırada akaryakıt istasyonundan olan motosiklet sürücüleri kazayı görerek yardıma koştu. Araçta bulunan 4 kişi ters dönen araçtan çıkarılırken o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Araçta bulunanların kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. (DHA)

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