İstanbul-Avcılar'da zincirleme kaza

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu, Gümüşpala Mahallesi mevkii, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 45 AKH 694 plakalı otomobilin sürücüsü aniden frene basınca 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.