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İstanbul Avcılar'daki öğrenci yurdunda yangın

Avcılar'da özel kız öğrenci yurdunun elektrik panosunun alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncel
  • 01.05.2025 17:14
  • Giriş: 01.05.2025 17:14
  • Güncelleme: 01.05.2025 17:21
Kaynak: AA
İstanbul Avcılar'daki öğrenci yurdunda yangın
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda yangın meydana geldi.

Üniversite Mahallesi Seyhun Sokağı'ndaki 3 katlı özel kız yurdunun bodrumunda bulunan elektrik panosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Fotoğraf: İHA

Yurttan tahliye edilen öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından içeriye girdi.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

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