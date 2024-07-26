İstanbul-Avcılar’da baba ve oğlunun öldüğü kazayla ilgili bir kişi tutuklandı

AVCILAR’da baba ve oğlunun hayatını kaybettiği motosiklet kazasıyla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın şoförü tutuklandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Merkez Mahallesi yönüne giden Yunus Kar yönetimindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada motosikleti sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari aracın şoförü Yakup Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.