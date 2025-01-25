İstanbul- Bağcılar'da motosikletli polislerle otomobil çarpıştı

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da devriye gezen motosikletli yunus polisleri ile sokağa girmeye çalışan otomobil çarpıştı. Polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün gece saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen motosikletli yunus polisleriyle sokağa girmeye çalışan bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, hafif yaralı 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli yunus polislerinin otomobile çarpıp yere düştükleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Motosikletli polis ekiplerinin yaptığı kaza anları

-Ekiplerin düşüşü

-Toplanan kalabalık