İstanbul-Bağcılar'da skandalda adı geçen özel hastanenin faaliyetlerine son verildi

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında Bağcılarda bulunan ve olaylara karıştığı tespit edilen bir hastane daha kapatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastaneye gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında hastanenin faaliyetlerine son verildi. Karar sonrası hastanenin tabaları sökülürken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakil edildi.