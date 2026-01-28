İstanbul- Bahçelievler'de yanan minibüs hurdaya döndü

Vehbi DEMİR - Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 34 M 665 plakalı içerisinde yolcu olmayan minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför araçtan inerken, minibüs kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)