İstanbul barajları son 9 yılın en düşük seviyesinde

Mega kent İstanbul’da hava sıcaklığı etkisini devam ettirirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 36.21 oldu. İSKİ verilerine göre bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Yaşam 06.08.2023 13:08 Giriş: 06.08.2023 13:08

Güncelleme: 06.08.2023 13:13 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DepoPhotos