İstanbul barajlarında alarm: 'Alibey' son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,18'e geriledi.

İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6,07 oldu.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

>> Ömerli: Yüzde 26,83

>> Darlık: Yüzde 32,24

>> Elmalı: Yüzde 51,93

>> Terkos: Yüzde 40,67

>> Alibey: Yüzde 6,07

>> Büyükçekmece: Yüzde 32,46

>> Sazlıdere: Yüzde 41,93

>> Istrancalar: Yüzde 34,14

>> Kazandere: Yüzde 8,27

>> Papuçdere: Yüzde 7,95