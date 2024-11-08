İstanbul barajlarında kritik eşik: Son bir yılın en düşük seviyesi!

İstanbul'da yağışsız geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından baraj doluluk oranlarındaki hızlı düşüş devam ediyor.

İSKİ tarafından bugün yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 29.92 olarak ölçüldü.

3 BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINDA

Şu anda İstanbul'un 3 barajında doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Alibey, Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranının yüzde 10'un altında olduğu belirtildi.

Yüzde 50 doluluk oranının üzerindeki tek baraj ise Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 51.61 olarak ölçüldü.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

Bugün ölçülen yüzde 29.92 doluluk oranının son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

İstanbul'un barajlarındaki ortalama doluluk oranı geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 82.62 olarak ölçülmüştü. Son 10 yıllık ölçüm sonuçlarına bakıldığında ise yüzde 29.92 doluluk oranının en düşük 3'üncü oran olduğu görüldü.

Geçen yıl doluluk oranı bu tarihte 16.83 olarak ölçülmüştü. 2020 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 28.88 olarak kayıtlara geçmişti.

ÖMERLİ BARAJI SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İstanbul'da etkili olan kuraklıktan İstanbul'un Anadolu yakasına su sağlayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı da nasibini aldı. Baraj gölü havzasında su seviyesi her geçen gün azalırken, eskiden suyla dolu alanlar tamamen kuruyarak sertleşti. Eskiden sandallarla ulaşılan pek çok bölgeye artık otomobillerle gitmek mümkün hale geldi. Ömerli Baraj Gölü havzasında bugün ölçülen yüzde 26.28'lik doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yapılan ölçümlerde de baraj gölü havzasının doluluk oranı yüzde 78.68 olarak ölçülmüştü. Ancak baraj gölü havzası bir daha bu doluluk oranını yakalayamadı. Bugün Ömerli Barajı'nda ölçülen değerin son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Baraj gölü havzasında geçtiğimiz Mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92.31 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yaşanan düşüşlerde bugün ki yüzde 26.38'lik doluluk oranına kadar azalma yaşandı.

İstanbul'un barajlarındaki güncel doluluk oranları şöyle;

• Ömerli %26.38

• Darlık %31.91

• Elmalı %51.61

• Terkos %39.58

• Alibey %6.0

• Büyükçekmece %31.95

• Sazlıdere %41.29

• Istrancalar %31.88

• Kazandere %8.64

• Papuçdere %7.73