İstanbul barajlarında su seviyesi kritik düzeyde: İSKİ’den 20 maddelik tasarruf çağrısı

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyeye düştü. İSKİ, günlük 3,4 milyon metreküpü bulan tüketimin azaltılması için vatandaşlara 20 maddelik tasarruf önerisi yayımladı. Kurum, “Su varsa hayat var” diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarının neredeyse yağışsız geçmesinin ardından kentteki barajların doluluk oranının yüzde 31,09 seviyesine gerilediğini açıkladı. Günlük su tüketiminin 3,4 milyon metreküpü bulduğunu kaydeden kurum, geçen yılın aynı dönemine göre tüketimin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. İSKİ, vatandaşlara “su tasarrufu” çağrısında bulunarak ev ve işyerlerinde alınabilecek 20 basit önlemi sıraladı.

“BARAJLARDA KRİTİK SEVİYELER”

İSKİ verilerine göre, İstanbul’un 11 barajında su seviyeleri alarm veriyor. Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,99’a kadar geriledi. Alibey Barajı yüzde 18,35, Pabuçdere Barajı yüzde 19,38, Ömerli Barajı yüzde 23,31 seviyesinde bulunuyor. Doluluk oranı en yüksek baraj ise yüzde 52,24 ile Elmalı Barajı oldu. İstanbul genelinde toplam mevcut su hacmi 269 milyon 870 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ, yaptığı açıklamada, “Yaz dönemi neredeyse hiç yağış almadık. Günlük su tüketimi geçen yılın üzerinde. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Su varsa hayat var” ifadelerine yer verdi.

“Evlerde büyük tüketim: Su kullanımının yüzde 70’i banyo ve tuvalette”

İSKİ’nin hazırladığı bilgilendirme görsellerinde, evlerde harcanan suyun yüzde 70’inin banyo ve tuvaletlerde tüketildiği hatırlatıldı. Kurum, küçük önlemlerle büyük tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

“İSKİ’DEN 20 MADDELİK SU TASARRUFU ÖNERİSİ”

İSKİ, vatandaşlara günlük yaşamda uygulanabilecek 20 maddelik tasarruf önerisi sundu:

Evdeki su tüketiminin yüzde 70’inin banyo ve tuvalette gerçekleştiğini unutmayın. Damlatan muslukları tamir ettirin. Muslukların altındaki vanaları kısın veya perlatör takın. Sızdıran rezervuarların günde 700 litreye kadar su harcayabileceğini unutmayın. Rezervuarları daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirilen süreyi kısaltın. Duş sırasında suyu açık bırakmayın. Kişisel temizlik sırasında musluğu kapalı tutun. Kombi suyu ısıtırken boşa akan suyu kapta biriktirin. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın. Bulaşıkları makinada yıkayın. Sebze ve meyveleri akan su yerine bir kapta yıkayın. Arıtma cihazı kullanıyorsanız çıkış suyunu temizlikte değerlendirin. Sulamaları sabah veya akşam yapın. Araçlarınızı kova ve fırça ile yıkayın. Halıları yıkamak yerine silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin (ALO 153). Tükettiğiniz her ürünün üretiminde su kullanıldığını unutmayın (bir tişört için 2 bin 700 litre). Dijital fatura uygulamasına geçin. Tasarrufu alışkanlık haline getirin."

“HER DAMLA ÇOK DEĞERLİ”

İSKİ, küçük görünen önlemlerin bile toplamda milyonlarca metreküp suyun korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Her damla çok değerli. İstanbul’un geleceği için hep birlikte sorumluluk almalıyız” çağrısında bulundu.