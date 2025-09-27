İstanbul barajlarında su seviyesi kritik düzeyde: Kazandere Barajı dip seviyede

İstanbul'un suyunu karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 29,87'ye düşerken, o barajlardan biri olan Kazandere'de dip seviye görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 29'a geriledi.

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki düşüş de sürüyor.

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 2,41 ile dip seviyeyi gördü. Barajın yüzeyi tamamen kurudu. Baraj havzasında besicilerin hayvanlarını otlattıkları görüldü.

SON 10 YILIN VERİLERİ

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 olarak kaydedildi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 21,49

Darlık: 44,09

Elmalı: 51,2

Terkos: 36,04

Alibey: 17,66

Büyükçekmece: 33,7

Sazlıdere: 31,51

Istrancalar: 21,05

Kazandere: 2,41

Pabuçdere: 18,11