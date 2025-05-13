İstanbul Barometresi Nisan 2025: Yurttaşın umudu düştü, stresi arttı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırması, Nisan 2025’e dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 22-29 Nisan tarihleri arasında 752 İstanbul sakiniyle yapılan anketle, yurttaşların ev içi gündemi, Türkiye ve İstanbul özelindeki düşünceleri, duygu durumları ve gelecek beklentileri analiz edildi.

EVLERDE EN ÇOK İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU VE EKONOMİK SORUNLAR KONUŞULDU

Nisan ayında İstanbul’daki evlerin iç gündemi ağırlıklı olarak siyasiydi. Katılımcıların yüzde 33,5’i evlerinde en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve bu süreçle bağlantılı olarak protestolara katılan öğrencilerin tutuklanmasının konuşulduğunu belirtti. Ekonomik sorunlar yüzde 22,9’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 19,9 ile 23 Nisan günü gerçekleşen deprem öne çıktı.

İSTANBUL GÜNDEMİNİN İLK SIRASINDA 23 NİSAN DEPREMİ VAR

İstanbul özelindeki gündem ise yüzde 40 oranında 23 Nisan’da meydana gelen depremle şekillendi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve öğrencilerin yargılanması yüzde 36,7 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 15,1’lik bir kesim Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan konut inşaatlarını İstanbul’un en önemli gündem maddesi olarak gösterdi.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE DE TUTUKLAMALAR ÖNE ÇIKTI

Nisan ayının Türkiye gündemi de İstanbul’a benzer bir tablo ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 62’si İmamoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi ve öğrencilerin yargılanmasını Türkiye’nin en önemli gündemi olarak değerlendirdi. Bunu yüzde 7,9 ile ABD’nin dünya ülkelerine uyguladığı gümrük vergileri ve yüzde 5,5 ile ekonomik boykotlar izledi.

DEPREM ENDİŞESİ VE TOPLANMA ALANLARI BİLİNCİ

23 Nisan’daki depremin ardından katılımcıların yüzde 79,2’si olası büyük İstanbul Depremi konusunda kendileri ve aileleri hakkında endişe duyduklarını ifade etti. Resmi toplanma alanlarının yerini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 55,9’da kalırken, yüzde 44,1’lik bir kesim böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 81,1’i maddi imkanları el verdiği takdirde depreme dayanıklı daha güvenli bir konuta taşınmak istediklerini ifade etti.

EKONOMİK BEKLENTİLER ZAYIF

Katılımcıların yalnızca yüzde 19,2’si Türkiye ekonomisinin yakın gelecekte iyileşeceğine inanıyor. Kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22,7’de kaldı. İş arayan ya da öğrenci olan katılımcıların yüzde 35,3’ü yakın zamanda iş bulabileceğini düşünürken, yüzde 36,8’i bunun mümkün olmadığını belirtti. Kararsız olanların oranı ise yüzde 27,9 olarak ölçüldü.

SPOR ALIŞKANLIKLARI: YÜZDE 25'E YAKINI DÜZENLİ SPOR YAPIYOR

İstanbulluların yüzde 24,8’i Nisan ayında düzenli olarak spor yaptığını belirtti. Spor yapan katılımcılar haftada ortalama 4 saat 20 dakika sporla meşgul olduklarını ifade etti. En sık tercih edilen aktiviteler arasında yüzde 45,2 ile tempolu yürüyüş başı çekerken, bunu yüzde 25,8 ile fitness ve yüzde 11,7 ile koşu takip etti.

DUYGU DURUMU: STRES YÜKSEK, MUTLULUK DÜŞÜK

Katılımcıların duygusal durumları da dikkat çekici bulgular sundu. İstanbul’da yaşayan bireylerin ortalama stres seviyesi 7,5, kaygı seviyesi 7,5, yaşam memnuniyeti 4,1 ve mutluluk seviyesi ise 4,3 olarak belirlendi. Bu veriler, kentin ruh hali açısından da ciddi bir baskı altında olduğunu gösteriyor.

İstanbul Barometresi Nisan 2025 verileri, hem bireysel hem toplumsal düzeyde ciddi kaygılar, ekonomik sıkıntılar ve siyasi gündemin yoğun baskısını gözler önüne seriyor. Deprem riski, işsizlik ve adalet sistemine yönelik algılar, İstanbulluların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Stres seviyesi ise yüksek; buna karşın mutluluk ve yaşam memnuniyeti oldukça düşük düzeyde seyrediyor.