İstanbul Barosu: 1 Mayıs gözaltıları derhal serbest bırakılsınlar

İstanbul Barosu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da yapılan müdahaleler ve gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da, başta Şişli olmak üzere birçok noktada barışçıl şekilde bir araya gelen yurttaşlara yönelik müdahaleler gerçekleştirilmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Oysa ki; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı’nda yapılmasının yasaklanamayacağına defalarca hükmetmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi de İstanbul Valiliği’nin 2024 yılına ilişkin yasaklama kararını bu içtihatlar doğrultusunda iptal etmiştir. Bu açık yargı kararlarına rağmen benzer içerikte yasaklama kararlarının yeniden alınması, hukuk devleti ilkesinin açık ihlalidir. Hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla tescillenmiş bir konuda tesis edilen idari işlemler yok hükmündedir.

Kolluğun, Anayasal hakkını kullanmak isteyen yurttaşlara yönelik müdahalelerinin hukuka aykırı olduğu ve suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımı engellenemez; bu hakkın kullanımına yönelen her türlü orantısız ve keyfi müdahale, hukuki sorumluluk doğurur. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Bu çerçevede, hukuka aykırı emir ve talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen kolluk müdahaleleri de bizzat suç niteliğindedir.

Anayasa’ya ve bağlayıcı mahkeme kararlarına uyulmaması, idarenin keyfi işlem tesis etmesi anlamına gelmektedir. Anayasal hakların kullanılması değil, mahkeme kararlarının uygulanmaması suçtur. Bu çerçevede; 1 Mayıs günü yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm yurttaşların derhal serbest bırakılması gerekmektedir. İstanbul Barosu olarak; hukuka aykırı gözaltı işlemlerine derhal son verilmesini, gözaltına alınanların ivedilikle serbest bırakılmasını talep ediyor; sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."