İstanbul Barosu, 1 Mayıs yasaklarına karşı dava açtı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmedi.

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin kararına karşı dava açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs’ta Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde tüm gün boyunca her türlü eylem ve etkinliği yasaklayan hukuka aykırı kararına karşı İstanbul Barosu tarafından yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Demokratik toplumlarda kamusal taleplerin barışçıl biçimde ifade edilmesi engellenemez. Temel hak ve özgürlükler için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.