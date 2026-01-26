İstanbul Barosu 2026 CMK ücret tarifesini yargıya taşıdı

İstanbul Barosu, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarlarını belirleyen ve Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı. Baro, belirlenen tarifeyi “kabul edilemez” olarak nitelendirerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Barosu, Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali istemiyle İstanbul Barosu tarafından Danıştay’da dava açtı.

İstanbul Barosu, açıklanan CMK ücret tarifesinin, avukatlık mesleğinin haysiyetiyle bağdaşmadığını belirterek, söz konusu tarifenin kabulünün mümkün olmadığını vurguladı.

Barodan yapılan açıklamada, tarifenin iptaline yönelik eylemlilik sürecinin devam edeceğini, konuya ilişkin ilerleyen günlerde ayrıca duyuru yapılacağı belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CMK ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇTIK

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 CMK ücret tarifesinin iptali için Baro Başkanlığımız tarafından yürütmeyi durdurma talepli olarak 2026/173 E. sayılı dosyası ile Danıştay’da dava açılmıştır.

Açıklanan CMK ücret tarifesinin kabulü mümkün değildir. Ücret tarifesinin iptaliyle ilgili eylemlilik sürecimiz devam edecek olup, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

CMK ücret tarifesinin iptaliyle, avukatlık mesleğinin haysiyetine uygun, adil yargılanma hakkını temin edecek yeni bir tarife için girişimlerimizi ve ısrarlı taleplerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."