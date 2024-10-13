İstanbul Barosu: "Anayasa'nın ilk 3 maddesi Cumhuriyet'in temelidir, harcıdır”

İstabul Barosu sosyal medya hesabı üzerinden Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Baro’nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Anayasa'nın ilk 3 maddesi Cumhuriyet'in temelidir, harcıdır.'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' hükmünü içeren Anayasamızın 3. maddesi, yine Anayasamızın 4. maddesi ile değiştirilmezlik güvencesi altına alınmıştır. Anayasanın değiştirilemez maddeleriyle belirlenmiş bu anayasal kimlik TBMM dahil hiçbir devlet organı tarafından geçerli anayasa normları kötüye kullanılarak değiştirilemez. Bölünmez bütünlüğe ilişkin bu düzenlemenin temeli, Erzurum Kongresi'nde; “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür” ilkesi ile atılmıştır. Bu hüküm, üniter devlet anlayışının bir ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve onu kuran Türk Ulusunun tekliğini ve birlikteliğini ifade etmektedir.

Bu konuda atılacak bir geri adım, milli birlik ve beraberliğimize zarar verebileceği gibi ulus kavramından ödün verilmesi anlamına da gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başta laiklik olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerinin mihenk taşıdır ve anayasal bu düzenlemenin değiştirilmesi ne hukuken ne de fiilen mümkündür!"