İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'ndan Ahmet Özer açıklaması

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Kaboğlu, "Buraya Esenyurt Belediyesi'nde ve Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in evinde cereyan eden uygulamalar, operasyonlar ve işlemler konusunda bilgi almak üzere gelmiş bulunuyorum" dedi.

Anayasa eğitimleri kapsamında emniyet yöneticilerini eğitmiş biri olduğunu kaydeden Kaboğlu, "Bu itibarla şunu hatırlatmak isterim. Bütün işlemler Anayasa'mız madde 2 çerçevesinde; insan haklarına dayanan, demokratik ve laik hukuk devleti bağlamında bütün işlemler Anayasa'ya uygun görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapılır, icra edilir. Bu bakımdan öncelikle benim olup bitenler konusunda İstanbul Emniyet Müdürü'nden ve yetkililerinden bilgi almak hakkımdır. Fakat bu bilgiyi alamamış bulunuyoruz. O nedenle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü baro olarak insan haklarını izlemeki korumak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Kaboğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bugün tanık olduğumuz uygulamalar, makam odasına giriş tarzı, kapının kırılarak girilmesi, gerekse Prof. Dr. Ahmet Özer'in Anayasa'mız açısında hiçbir biçimde açıklanabilecek bir dayanağa sahip bulunamamaktadır.

Belediye Başkanımız her makama gelip ifade verebilecek durumdadır. Benim İstanbul Barosu Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında yarım saat bekletilmekle ve hiçbir sorumludan bilgi alamamış olmakla bu işlemlerin Anayasa'ya aykırılığını pekiştirmektedir.

Benim çağrım İstanbul Emniyet Müdürü'nü, İstanbul Başsavcılığı'nı ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum. Anayasal görev ve yetki sorumluluğuna davet ediyorum. Ahmet Özer'i serbest bıraksınlar, o iddiayı işleme yasalarımızın belirlediği çerçevede yerine koysunlar.

Yoksa sonradan yanlışlık oldu, soruşturma başlatıldı bu işlemi yapanlar aleyhine diye bir takım açıklamalar yapılmasın. Daha fazla gecikmeksizin kamuoyunu aydınlatsınlar."