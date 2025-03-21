İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verildi

İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davaname ile açılan davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılan duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden görüş alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, reddihakim talebini de ''inandırıcı delil ve emare gösterilmediği'' gerekçesiyle kabul etmedi.

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine Avukatlık Kanunu'ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçilmesine karar verdi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınabilecek.

Mahkemenin atıfta bulunduğu Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

Duruşma sonrası açıklama yapan İbrahim Kaboğlu, şunları söyledi: "Biz hukuka saygımız gereği, süreci hukuk zeminine çekmeye çalıştık. Biz yargıyı protesto etmedik. Biz hukuka sarıldıkça onlar saldırmakta sakınca bulmadılar. Biz yine yılmadık. Zannediyorlar ki 200 bin avukatı susturacaklar. Bugün burada belki de adaletin çöküşüne tanık oluyoruz. Savunma mesleği kutsaldır."

İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi üzerine avukatlar tepki gösterdi, polis müdahale etti

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava, izleyicilerin fazla olması dolayısıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda baro başkanı ve avukatın yanı sıra yurt dışından gelen gözlemciler de izledi.

Cumhuriyet savcısı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu söz alarak, şöyle konuştu:

"Verilebilecek bir karar İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir şekilde dönecektir. Bizim taleplerimizi gerekçesiz olarak reddediyorsunuz. Anayasa'ya uygun değil bu. Adil yargılanma hakkımız ihlal ediliyor. Suçsuz sayılma hakkımız ihlal ediliyor. Savaş halinde bile bu hakka dokunulamaz. İstanbul Başsavcılığı hedef göstermeleri ile baro yönetimi olarak bizlerin haklarını ihlal ediyor. Barolar hesabını Genel Kurul'da verir. İstanbul Barosu yönetiminin 4 aylık faaliyetleri 23 Şubat 2025 tarihli olağanüstü genel kurulda değerlendirilmiş ve yönetimimiz aklanmıştır. Avukat Fırat Epözdemir’i ancak ekrandan görüyoruz. Tutuklanması için hiçbir neden yoktu, tutuklanması Anayasa'ya aykırıdır. Bağımsız yargı, hukuku ve demokrasiyi korumakla yükümlüdür."

"DURUŞMAYI BAŞKA BİR GÜNE BIRAKIN"

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan da söz alarak, "Mahkemeniz önceki ara kararlarından davayı kabul kararı vereceğiniz izlenimini edindim. 64 yıllık avukatım. Savcılık, bakanlık iznine dair Avukatlık Kanunu madde 58’in neden değiştirildiğini bilmiyor. Geniş olarak anlatmam lazım ama sabahtan beri buradayız, duruşmayı başka bir güne bırakın" dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Rukiye Leyla Süren ise "Avukatım hava alamadığı için dışarı çıktı. Ben şu an nasıl beyanda bulunayım? Bu insan haklarına aykırı bir yargılama. Avukatım olmadan beyanda bulunmayacağım" dedi. Hakim duruşmaya 15 dakika ara verdi.

REDDİHAKİM TALEP EDİLDİ

Aranın ardından hakim duruşma salonunun boşaltılmasını istedi. Avukatlar "Hak, Hukuk, Adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla salondan çıkmayarak tepki gösterdi. Yaşanan gelişmelerin ardından avukatlar, ''reddihakim'' talebinde bulunarak duruşma salonundan sloganlar eşliğinde ayrıldı.

Avukatlar İstanbul Adliyesi içerisinde açıklama yapmak istedi ancak polisler açıklamanın 2911 Sayılı Kanuna aykırı olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verildi.