İstanbul Barosu Başkanı Saraç'tan Bakan Tunç'a tepki: Yaptığı paylaşım kabul edilemez

Adalet Bakanı Tunç'un, Muhammed Peygamber ile ilgili paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan Diamond Tema'ya yönelik soruşturma hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren İstanbul Barosu Başkanı Saraç, Anayasa'ya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkı olduğuna dikkat çekerek "Sayın Bakanın aynı hassasiyetini, laik Cumhuriyet'e aykırı faaliyet gösteren yapılara karşı göstermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Diamond Tema" isimli sosyal medya kullanıcısına Muhammed Peygamber ile ilgili paylaşımı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına yönelik değerlendirmesine tepki gösterdi.

Tunç'un paylaşımının kabul edilemez olduğunu kaydeden Saraç, Anayasa'ya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Adalet Bakanının bir dönem Baromuzun üyesi olarak da görev yapmış bir hukukçu olarak yaptığı paylaşım kabul edilemez! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" konulu 26. Maddesine göre, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 10. maddesinde de "Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar" denilmektedir. Sayın Bakanın aynı hassasiyetini, laik Cumhuriyet'e aykırı faaliyet gösteren yapılara karşı göstermesini diliyoruz.

Sayın Adalet Bakanının (@yilmaztunc) bir dönem Baromuzun üyesi olarak da görev yapmış bir hukukçu olarak yaptığı paylaşım kabul edilemez!



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" konulu 26. Maddesine göre, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz,… — Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) June 19, 2024

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Tunç, Muhammed Peygamber'le ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Diamond Tema'nın açıklamaları ile ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını iddia etmiş, "Bu tür düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılarımız, kovuşturma aşamasında da tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti demokratik toplumlarda olmazsa olmaz şartlardandır.



Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu hak koruma altına alınmıştır.



Anayasamızın 25 ve 26’ıncı, Avrupa İnsan… https://t.co/Q7B8TJgesk — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 19, 2024

Yer6 Film” isimli YouTube kanalına konuk olan ve sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile “şeriat” konusunda tartışma yürüten "Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tema, katıldığı programda, Türkiye’nin şeriatla yönetilmesi gerektiğini savunan Tok’a karşı argümanlar üretmişti.