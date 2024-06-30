İstanbul Barosu Başkanlığı için Av. Filiz Saraç yeniden aday oldu

Av. Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkalığı için aday olduğunu duyurdu.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, yeni dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. Saraç, "Mesleğimiz ve meslektaşımız için, laik hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve adalet için, Cumhuriyetimizin, Atatürk İlke ve Devrimlerinin yıkılmaz kalesi İstanbul Baromuzun Başkanlığı için aday adayıyım" dedi.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu kurucularından olan Saraç, grubun önümüzdeki süreçte yapılacak olan ön seçimli aday saptama toplantısında aday adayı olduğunu belirtti.

19-20 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak olan İstanbul Barosu Genel Kurulu öncesi aday adaylığını açıklayan Av. Filiz Saraç, grupta yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Geleceğe Birlikte Yürüyeceğiz" başlıklı açıklamada da şunları belirtti:

"Kurucularından ve halihazırda Gruptan seçilen İstanbul Baro Başkanı olduğum Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkanı olmak üzere aday adayı olduğumu değerli meslektaşlarımla paylaşıyorum.

Grubumuzda sürecin ilkelerimizle bağdaşmayan şekilde sürdürülmeye çalışılması karşısında çok sayıda grup üyemizin haklı itirazları olmuştur. Tarafımca da haklı bulunan itirazlar, başta oy kullandırılmayan çoğunluğunu genç meslektaşlarımızın oluşturduğu kesin ve yeni üyelere 'tecrübe ile gençliği buluşturacağız' söylemi ile çıktığımız yolda oy kullandırılmamasını görmezden gelinmesini kabul etmem mümkün olmadığından, bu şartlarda yapılan bir önseçimin meşru olmayacağını genel kurul üyelerimize de bildirdim.

Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara’da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir önseçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64.000 avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir."