İstanbul Barosu Başkanlığı için ön seçimler başladı: Ali Gürbüz'den açıklama

Ekim ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanan İstanbul Barosu için adaylar belli olmaya başladı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun ön seçiminde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz başkan adayı seçildi.

Üye sayısı 65 bin olan ve dünyanın en büyük barolarından biri olarak bilinen İstanbul Barosu’nda başkanlık seçimleri yaklaşırken, gruplar da adaylarını belirlemeye başladı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda yapılan ön seçimde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak Önce İlke ÇAG’ın başkan adayı oldu. Uzun yıllardır İstanbul Barosu’na hizmet veren Ali Gürbüz, 2 yıl Disiplin Kurulu üyeliği, 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.

SEÇİMDE ÜÇ KİŞİ YARIŞTI

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun gerçekleştirdiği ön seçime katılım yüksek oldu. Avukat Ramazan Çakmakçı, avukat Emir Hüseyin Acar ve avukat Ali Gürbüz’ün yarıştığı seçimlerde, oyların büyük bölümünü alan Gürbüz, başkan adayı oldu.

Gürbüz yaptığı konuşmada, "Genel Kurulumuzun ön seçim kararına gösterdiğiniz saygıdan ve katılımınızdan ötürü size minnettarım. Grubumuzun demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne kadar çok çalıştık, ancak henüz yolun başındayız. Hep birlikte kazanacağız diyerek çıktığımız yolda, nice başarılara yine beraber imza atacağız” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi, Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu Başkanı, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle ve yaklaşık 65 bin avukatın oyları ile belirlenecek.

GÜRBÜZ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı Avukat Ali Gürbüz, ön seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunları söyledi:

"10 Haziran da Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubumuzun Genel Kurulu yapıldı. Ben grubumuzun başkan adayının belirlenmesi içim önseçimin 29 Haziran da yapılması için önerge verdim. Mevcut baro başkanımız Avukat Filiz Saraç’ta önseçimin Eylül ayında yapılması için bir önerge verdi. Ekim ayında yapılacak baro genel seçimleri için Eylül ayında aday belirlemenin geç olacagini düşünen grubumuzun üyesi meslektaslarimiz benim önergemi oy çokluğu ile kabul etti ve 29 Haziran da önseçim yapılması kararı alındı.29 Haziran’da Avukat Filiz Saraç in aday olmadığı önseçimde 3 aday yarıştık ben kullanılan oyların tamamına yakınını alarak adaylığımı resmileştirdim. Geçen dönem de Av. Filiz Hanım Av. Nazan Moroğlu ile önseçime girmiş ve önseçimi kazanarak İstanbul barosu başkanlığına aday olmuş ve seçilmişti. Önseçim ile gelip önseçimi kabul etmeme fikrini anlamış değilim. Önce İlke Cagdas Avukatlar Grubu demokrasiyi içselleştirmiş bir gruptur."