İstanbul Barosu Başkanlığı’nda Saraç yeniden aday oldu önseçimden Başkan Yardımcısı Gürbüz çıktı

İstanbul Barosu'nun, 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde ön seçimler devam ediyor. İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun (Önce İlke ÇAG) ön seçiminde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan adayı oldu.

Üye sayısıyla dünyanın en büyük barolarından biri olan ve ekim ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanan İstanbul Barosu için adaylar belli olmaya başladı.

İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun (Önce İlke ÇAG) ön seçiminde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan adayı oldu.

Uzun yıllardır İstanbul Barosu’na hizmet veren Ali Gürbüz, 2 yıl Disiplin Kurulu üyeliği, 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.

SEÇİMDE ÜÇ KİŞİ YARIŞTI

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun gerçekleştirdiği ön seçime katılım yüksek oldu. Avukat Ramazan Çakmakçı, avukat Emir Hüseyin Acar ve avukat Ali Gürbüz’ün yarıştığı seçimlerde, oyların büyük bölümünü alan Gürbüz, başkan adayı oldu.

Gürbüz yaptığı konuşmada, "Genel Kurulumuzun ön seçim kararına gösterdiğiniz saygıdan ve katılımınızdan ötürü size minnettarım. Grubumuzun demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne kadar çok çalıştık, ancak henüz yolun başındayız. Hep birlikte kazanacağız diyerek çıktığımız yolda, nice başarılara yine beraber imza atacağız” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi, Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu Başkanı, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle ve yaklaşık 65 bin avukatın oyları ile belirlenecek.

Öte yandan İstanbul Barosu'nun, 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde ön seçimler devam ederken İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, yeni dönem için göreve hazır olduğunu açıkladı. Saraç, "Mesleğimiz ve meslektaşımız için, laik hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve adalet için, Cumhuriyetimizin, Atatürk ilke ve devrimlerinin yıkılmaz kalesi İstanbul Baromuzun Başkanlığı için aday adayıyım" dedi.

146 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç, ikinci dönem için yola çıktığını açıkladı. "Geleceğe Birlikte Yürüyeceğiz" başlığıyla bir açıklama yapan Saraç, şunları kaydetti:

"Kurucularından ve halihazırda Gruptan seçilen İstanbul Baro Başkanı olduğum Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkanı olmak üzere aday adayı olduğumu değerli meslektaşlarımla paylaşıyorum. Grubumuzda sürecin ilkelerimizle bağdaşmayan şekilde sürdürülmeye çalışılması karşısında çok sayıda grup üyemizin haklı itirazları olmuştur. Tarafımca da haklı bulunan itirazlar, başta oy kullandırılmayan çoğunluğunu genç meslektaşlarımızın oluşturduğu kesin ve yeni üyelere 'tecrübe ile gençliği buluşturacağız' söylemi ile çıktığımız yolda oy kullandırılmamasının görmezden gelinmesini kabul etmem mümkün olmadığından, bu şartlarda yapılan bir ön seçimin meşru olmayacağını genel kurul üyelerimize de bildirdim.

Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara’da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir ön seçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64 bin avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir"

Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara’da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir önseçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64.000 avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir."