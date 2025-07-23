İstanbul Barosu: Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ateşci'nin yanındayız

İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci’nin sosyal medyada hedef gösterilmesine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, Ateşci’nin ve merkezin yanında olduklarını bildirdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur” ifadesinin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görsellerle dolaşıma sokulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bilimsel verilere ve insan haklarına dayalı çocuk adalet sisteminden asla taviz verilmemelidir" denildi. Baro ayrıca, Ateşci’yi ölümle tehdit eden ve kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde yayan kişiler hakkında da yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur.” şeklindeki ifadesi, çocuk adalet sisteminin temelini oluşturan evrensel bir gerçeğe işaret etmektedir.

Bu sözlerin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görseller eşliğinde sosyal medyada dolaşıma sokulması; kabul edilemez bir linç kültürünün tezahürüdür.

"GÜVENLİ BİR GELECEK İNŞA ETMEK, HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Unutulmamalıdır ki çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır.

Çocukların yaşam hakkını savunmak ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İstanbul Barosu olarak, bu sorumluluk bilinciyle çocukların her türlü suçtan korunması ve haklarının güvence altına alınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilimsel verilere ve insan haklarına dayalı çocuk adalet sisteminden asla taviz verilmemelidir. Çocuk Hakları Merkezi Başkanımızın yanındayız. Ayrıca, Başkanımızı ölümle tehdit eden, kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde ifşa eden ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."